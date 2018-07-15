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Автомобилистам порекомендовали отказаться от поездок в центр Москвы

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

Столичным водителям порекомендовали отказаться от поездок в центр города в связи с возможными ограничениями на дорогах, сообщает в Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Сегодня в городе много встреч госуровня: возможны ограничения», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в центре города ведется много дорожных работ.

Ранее сообщалось, что в среду, 22 мая, президент РФ Владимир Путин примет в Кремле премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука, с которым также проведет личную встречу премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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Составлен рейтинг стран Европы с самыми дешевыми гостиницами

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© кадр из сериала «Отель «Гранд Будапешт»

© кадр из сериала «Отель «Гранд Будапешт»

Эксперты онлайн-сервиса для организации путешествий OneTwoTrip составили рейтинг европейских стран с самыми дешевыми и самыми дорогими гостиницами.

Согласно их исследованию, дешевле всего в Европе переночевать в Северной Македонии. Специалисты отмечают, что средняя стоимость проживания там составит 1950 рублей за ночь.

Второе место в списке заняла Албания. По данным экспертов, ночь в гостинице там в среднем обойдется примерно в 2030 рублей.

Замыкает тройку европейских стран с самыми дешевыми гостиницами Босния и Герцеговина.

В то же время дороже всего, как отмечают специалисты, будет провести ночь в гостиницах Монако. Средняя стоимость проживания составит там 23 040 рублей в сутки.

Второе место в списке стран с самыми дорогими гостиницами заняла Исландия. Ночь в отелях в этой стране обойдется в среднем в 11 тысяч рублей.

Третье место в этом рейтинге заняло крошечное альпийское государство Лихтенштейн, где переночевать в среднем можно за 10,1 тысячи рублей.

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