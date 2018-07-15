Автомобилистам порекомендовали отказаться от поездок в центр Москвы

Столичным водителям порекомендовали отказаться от поездок в центр города в связи с возможными ограничениями на дорогах, сообщает в Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Сегодня в городе много встреч госуровня: возможны ограничения», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в центре города ведется много дорожных работ.

Ранее сообщалось, что в среду, 22 мая, президент РФ Владимир Путин примет в Кремле премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука, с которым также проведет личную встречу премьер-министр России Дмитрий Медведев.