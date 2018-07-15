Автомобилистам порекомендовали отказаться от поездок в центр Москвы
- 22 мая 2019, 11:48
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Столичным водителям порекомендовали отказаться от поездок в центр города в связи с возможными ограничениями на дорогах, сообщает в Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
«Сегодня в городе много встреч госуровня: возможны ограничения», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в центре города ведется много дорожных работ.
Ранее сообщалось, что в среду, 22 мая, президент РФ Владимир Путин примет в Кремле премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука, с которым также проведет личную встречу премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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