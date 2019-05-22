Мэр Казани отметил 50-летие на 70 млн рублей

Стоимость банкета по случаю 50-летия мэра Казани Ильсура Метшина составила 70 миллионов рублей, сообщает «Вечерняя Казань».

Торжественное мероприятие состоялось 24 апреля в городском культурно-развлекательном комплексе «Пирамида».

Юбиляра пришли поздравить президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, госсоветник республики Минтимер Шаймиев, вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, а также популярные артисты и звезды отечественной эстрады Николай Басков, Сергей Безруков, Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Андрей Макаревич, Валерий Меладзе, Михаил Пореченков, Николай Расторгуев и группа «Любэ».

По данным издания, гостей во время банкета потчевали осетриной горячего и холодного копчения, черной икрой, ассорти из французских благородных сыров, салатом с перепелкой в медово-горчичном соусе, камчатским крабом под соусом из топленого масла с чесноком, карпаччо из мраморной говядины с черным трюфелем и муссом из пармезана, томленым барашком с овощами шато и мини-баклажанами.

Присутствующие на банкете запивали закуски и горячие блюда шампанским Perrier-Jouet Grand Brut и дорогими винами. Тем же, кто предпочитает более крепкие напитки, были предложены элитные сорта водки, рома, виски и коньяка.

Правда, эта новость провисела на сайте издания лишь около часа, а затем была удалена, отмечает портал prokazan.ru.