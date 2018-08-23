Синоптики пообещали москвичам на этой неделе летнюю жару с грозами

В среду, 22 мая, в столицу придет самая настоящая июльская жара, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, воздух местами прогреется до 27 градусов, при этом температурный режим окажется выше нормы почти на 4 градуса.

Во второй половине дня могут пройти кратковременные дожди и грозы, отметила метеоролог.

Волосюк также добавила в беседе с агентством, что ветер сегодня будет юго-западный, его скорость составит 3—8 метров в секунду, однако при грозе он будет порывистым.

Атмосферное давление, по словам синоптика, в среду немного понизится, составив 743 миллиметра ртутного столба, что несколько ниже нормы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал газете «Известия», что в последние выходные весны, 25 и 26 мая, в столице ожидаются ливни с грозами.

По его словам, в воскресенье дожди будут обильнее, чем в субботу.

При этом температура воздуха ночью составит 12—15 градусов, а днем — 20—23 градуса.