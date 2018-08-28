Чиновницу осудили на семь лет за получение взятки мебелью
- 22 мая 2019, 09:55
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Ростове-на-Дону суд приговорил к семи годам колонии бывшего начальника отдела по делам инвалидов регионального минтруда Нелли Вартанян.
Кроме того, экс-чиновница должна уплатить штраф в размере 1,6 миллиона рублей; также она лишена права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления в течение трех лет.
Женщину осудили за получение взятки мебелью почти на полмиллиона рублей.
Уголовное дело ранее было возбуждено по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».
Вартанян способствовала победе коммерческой организации в аукционах и конкурсах на проведение капитальных ремонтов в подведомственных учреждениях в рамках реализации программы «Доступная среда», сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
По данным ведомства, директор коммерческой организации после подписания актов о приеме выполненных работ оплатил и поставил в квартиру чиновницы мебель на сумму 480 тысяч рублей.
Кроме того, он передал Вартанян 50 тысяч рублей «за содействие».
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