Чиновницу осудили на семь лет за получение взятки мебелью

В Ростове-на-Дону суд приговорил к семи годам колонии бывшего начальника отдела по делам инвалидов регионального минтруда Нелли Вартанян.

Кроме того, экс-чиновница должна уплатить штраф в размере 1,6 миллиона рублей; также она лишена права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления в течение трех лет.

Женщину осудили за получение взятки мебелью почти на полмиллиона рублей.

Уголовное дело ранее было возбуждено по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».

Вартанян способствовала победе коммерческой организации в аукционах и конкурсах на проведение капитальных ремонтов в подведомственных учреждениях в рамках реализации программы «Доступная среда», сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

По данным ведомства, директор коммерческой организации после подписания актов о приеме выполненных работ оплатил и поставил в квартиру чиновницы мебель на сумму 480 тысяч рублей.

Кроме того, он передал Вартанян 50 тысяч рублей «за содействие».