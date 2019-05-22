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Блогеры пожаловались на отказ Сбербанка выдавать их деньги

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

Клиенты Сбербанка пожаловались на отказ сотрудников этой финансовой организации выдавать деньги со счетов физических лиц под предлогом требований федерального закона № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Обычно связанные с особенностями этого закона проблемы возникают у юридических лиц и предпринимателей, причем не только в Сбербанке, но трудности с получением своих денег у обычных граждан — это что-то новое, и притом крайне раздражающее.

Отвечающие за официальный Twitter Сбербанка сотрудники заявили, что на основании 115-го закона их коллеги имеют право «запросить у клиента документы, подтверждающие экономический смысл проводимых операций». Эта формулировка буквально взбесила блогеров, которые написали в адрес банка много негативных отзывов.

Напомним, на днях СМИ раскрыли новую схему мошенничества с платежными терминалами Сбербанка, которая рассчитана на невнимательность жертв и очереди в отделениях этой крупной финансовой организации.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему в адрес самих сотрудников Сбербанка часто звучат обвинения в пособничестве злоумышленникам, а клиенты жалуются на проблемы, возникающие у них после посещения офисов и общения с сотрудниками клиентской поддержки.

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