США расширили санкции против России

Вашингтон расширил антироссийские санкции. Под ограничения попали две компании и военный учебный центр, которые обвинили в нарушении американского законодательства.

Соответствующая информация размещена на сайте Федерального реестра США.

Под санкции попали московский завод «Авангард», тульское конструкторское бюро приборостроения и учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине.

В чем конкретно заключаются предъявляемые этим организациям претензии, власти США не уточняют, отмечает газета «Новые Известия».



Помимо трех российских организаций в черный список внесены китайские и сирийские юридические компании.

Санкции, в частности, подразумевают запрет на закупки Соединенными Штатами продукции предприятий.

Ограничительные меры утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности Кристофер Форд.

Санкции будут действовать в течение двух лет, однако их срок может быть увеличен или сокращен по решению госсекретаря США, отмечает ФАН.