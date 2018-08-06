США расширили санкции против России
- 21 мая 2019, 18:05
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Вашингтон расширил антироссийские санкции. Под ограничения попали две компании и военный учебный центр, которые обвинили в нарушении американского законодательства.
Соответствующая информация размещена на сайте Федерального реестра США.
Под санкции попали московский завод «Авангард», тульское конструкторское бюро приборостроения и учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине.
В чем конкретно заключаются предъявляемые этим организациям претензии, власти США не уточняют, отмечает газета «Новые Известия».
Помимо трех российских организаций в черный список внесены китайские и сирийские юридические компании.
Санкции, в частности, подразумевают запрет на закупки Соединенными Штатами продукции предприятий.
Ограничительные меры утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности Кристофер Форд.
Санкции будут действовать в течение двух лет, однако их срок может быть увеличен или сокращен по решению госсекретаря США, отмечает ФАН.
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