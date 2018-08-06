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США расширили санкции против России

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Вашингтон расширил антироссийские санкции. Под ограничения попали две компании и военный учебный центр, которые обвинили в нарушении американского законодательства.

Соответствующая информация размещена на сайте Федерального реестра США.

Под санкции попали московский завод «Авангард», тульское конструкторское бюро приборостроения и учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине.

В чем конкретно заключаются предъявляемые этим организациям претензии, власти США не уточняют, отмечает газета «Новые Известия».

Помимо трех российских организаций в черный список внесены китайские и сирийские юридические компании.

Санкции, в частности, подразумевают запрет на закупки Соединенными Штатами продукции предприятий. 

Ограничительные меры утвердил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности Кристофер Форд.

Санкции будут действовать в течение двух лет, однако их срок может быть увеличен или сокращен по решению госсекретаря США, отмечает ФАН.

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