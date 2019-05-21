Во Франции для повышения рождаемости решили бесплатно раздавать виагру

Мэр французской деревушки Монтро, расположенной в департаменте Луара региона Центр — Долина Луары, озаботился снижением рождаемости среди местных жителей и, чтобы исправить ситуацию, принял довольно экстравагантное решение, пишет французская версия общеевропейской англоязычной газеты The Local.

Жан Дебузи издал указ, в котором говорится, что он «поддерживает распространение маленьких синих таблеточек» среди жителей деревни.

Согласно указу мэра, в деревне будут бесплатно выдавать виагру всем желающим в возрасте от 18 до 40 лет.

Кроме того, мэр намерен выплачивать бонусы семьям, в которых родится ребенок. В настоящее время в деревне проживает 650 человек. Мэр обеспокоен, что в Монтро очень мало детей.

«Деревня без детей — это деревня, которая умирает», — считает чиновник.

Издание отмечает, что указ мэра довольно противоречивый, так как во Франции виагру можно получить только по рецепту.

При этом мэр признался, что у него нет лекарства в наличии, однако если появятся желающие, то он готов «пополнить запасы».

Чиновник подчеркнул, что в первую очередь целью его указа является привлечение внимания общественности к проблемам деревни.