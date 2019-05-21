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Во Франции для повышения рождаемости решили бесплатно раздавать виагру

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© flickr.com

Мэр французской деревушки Монтро, расположенной в департаменте Луара региона Центр — Долина Луары, озаботился снижением рождаемости среди местных жителей и, чтобы исправить ситуацию, принял довольно экстравагантное решение, пишет французская версия общеевропейской англоязычной газеты The Local.

Жан Дебузи издал указ, в котором говорится, что он «поддерживает распространение маленьких синих таблеточек» среди жителей деревни.

Согласно указу мэра, в деревне будут бесплатно выдавать виагру всем желающим в возрасте от 18 до 40 лет.

Кроме того, мэр намерен выплачивать бонусы семьям, в которых родится ребенок. В настоящее время в деревне проживает 650 человек. Мэр обеспокоен, что в Монтро очень мало детей.

«Деревня без детей — это деревня, которая умирает», — считает чиновник.

Издание отмечает, что указ мэра довольно противоречивый, так как во Франции виагру можно получить только по рецепту.

При этом мэр признался, что у него нет лекарства в наличии, однако если появятся желающие, то он готов «пополнить запасы».

Чиновник подчеркнул, что в первую очередь целью его указа является привлечение внимания общественности к проблемам деревни.

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«Не место!» Жители Казани протестуют против строительства мечети

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© vk.com

В одном из жилых районов Казани разгорается конфликт вокруг строительства мечети. Жители недовольны, что мечеть планируется построить на территории школы, напротив жилых домов, сообщает местное издание «Вечерняя Казань».

Всего в протесте приняли участие около 200 человек. По данным СМИ, конфликт вокруг строительства духовного учреждения в городе тлеет уже несколько лет. Проблема возникла еще в 2011 году.

Тогда городской исполком предоставил на безвозмездной основе приходу мечети «Рахматулла» земельный участок между школой и жилыми домами. По словам жителей, местные власти, таким образом, предоставили земли в нарушении санитарных норм, поскольку расстояние между стенами дома до забора будущей мечети составит менее 20 метров.

Кроме того, чиновники не проводили общественные слушание по этому вопросу, утверждали жители. Тогда из-за протестов строительство храма не началось.

Новая попытка возобновить строительство мечети была предпринята в 2015 году и снова потерпела неудачу. В этот раз катализатором протеста стало обнесение земельного участка забором. По данным издания, строительство мечети планируется завершить к 2022 году.

«Пусть строят! Или мечеть, или храм, или синагогу, или пагоду, но пусть строят не там, где наши дети растут. Не учли мнение жильцов, нахально поставили в течение суток этот чертов забор», — возмущается житель Казани Гумар Агишев.

«Мы не против татар, но это место для детской площадки, а не для мечети!» — высказались жильцы.

Напомним, аналогичный протест прошел в Екатеринбурге 13 мая. Горожане протестовали против возведения храма Святой Екатерины в центре уральской столицы. Накануне власти города демонтировали забор, огораживающий площадку под храм.

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