Почему на ледяном Плутоне не замерзает океан

Во время последних исследований астрономы выяснили, что у Плутона есть жидкий океан, но почему он до сих пор не замерз, остается загадкой для науки.

Впервые об океане узнали в 2015 году, когда зонд New Horizons во время пролета через систему Плутона увидел, что карликовая планета обладает гигантским подледным океаном. Спустя некоторое время у ученых появились догадки, что углекислый газ, накопившийся в нижнем слое ледяной оболочки, может сохранять тепло, постепенно нагревая океан.

Недавно астрономы получили новую информацию о подземном океане на Плутоне.

Ряд наблюдений указывает на то, что на поверхности планеты много глубоких трещин, которые образуются от замерзания и расширения подземных вод. Но, в отличие от других «холодных» миров нашей Солнечной системы, таких как Европа и Энцелад, Плутон не нагревается под действием гравитационного притяжения крупного соседа.

По всем космическим законам, океан на Плутоне должен быть замороженным. Но этого не происходит.

Авторы новой работы рассказали, что для того, чтобы выяснить причину данного явления, нужно понять, как Плутон улавливает небольшое количество тепла от распада радиоактивных элементов в его скалистом ядре.

Для этого ученые провели эксперимент, во время которого создали 3D-копию планеты, но между океаном и ядром поместили дополнительный слой. Он состоял из материала, который называется гидратом газа.

Это происходит, когда молекулы газа попадают в слой между замороженными молекулами воды. Это не пузыри, а мелкие клетки, которые помогают удерживать атомы газа. От обычного льда он мало чем отличается, но это все газ, — пояснили ученые.

Газовые гидраты гораздо лучше изолируют, чем водяной лед, поэтому исследователи считают, что этот дополнительный слой может удерживать жидкий океан и поддерживать ледяную оболочку, как мы видим это сейчас.

Это также объясняет, почему в слабой атмосфере Плутона есть много азота, но почти нет метана: метану легче попасть в газовый гидрат и остаться под землей.