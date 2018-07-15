В Huawei отмахнулись от американских санкций

Министерство торговли США выдало китайской телекоммуникационной компании Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней для того, чтобы она смогла обеспечить обслуживание уже реализованных устройств на территории Соединенных Штатов. Этот шаг правительства США прокомментировал основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй.

«90-дневная лицензия от правительства США не имеет большого значения для Huawei. Компания готова справиться с запретом со стороны Соединенных Штатов», — цитирует Чжэнфэя ТАСС.



Он отметил, что «Huawei может делать чипы так же хорошо, как и американские компании, однако это не означает, что компания не будет покупать чипы у США». Американским партнерам своей компании Жэнь Чжэнфэй предложил «расти вместе». Половину чипов для своих устройств Huawei закупает в США, а остальную половину производит самостоятельно.

Напомним, накануне корпорация Google сообщила о прекращении сотрудничества с Huawei. Позже к ней присоединились производители электронных компонентов Intel, Qualcomm и Broadcom. Из-за этого китайская компания больше не может полноценно использовать операционную систему Android, а также микросхемы американских чипмейкеров в собственных смартфонах.

Санкционная кампания против Huawei началась более года назад. В апреле 2018 года правительство США вытеснило смартфоны производителя с американского рынка — якобы они передавали личные данные пользователей китайским властям. Также Huawei обвиняли в продаже Ирану и Северной Корее американских технологий в обход санкций, а также в сборе информации и удаленном доступе к сетевому оборудованию в США.

В конце прошлого года в Канаде была арестована финансовый директор и дочь главы Huawei Мэн Ванчжоу — ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана и краже технологий компании T-Mobile. В ответ Китай задержал трех граждан Канады. 17 мая 2019 года правительство США внесло Huawei и несколько десятков ее подразделений (включая бренд Honor) в список компаний, которым запрещается продавать американские товары и технологии без получения специального разрешения со стороны правительства.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, сможет ли китайская компания Huawei выжить без Android.