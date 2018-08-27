Экс-глава израильской спецслужбы засчитал Западу поражение на Украине
- 21 мая 2019, 07:02
- Сергей Болотов, журналист «Ридуса»
Израильский дипломат, бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми оценил как провалившиеся планы стран Запада по ослаблению России на украинском направлении. Свидетельством этого отставной разведчик считает непоследовательность действий американских и европейских властей на Украине.
«Нет политики США. Мелкие чиновники пытаются играть и ловить рыбку в мутной украинской воде, начиная от бывшего вице-президента США. Американский президент не знает, на кой черт ему сдалась эта Украина, где она вписывается в национальные интересы США», — заявил Кедми в эфире телеканала «Россия-1», выступая в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
По его словам, США стремились обзавестись военными базами как можно ближе к границам России, но этот процесс увяз в проблемах после смены власти на Украине в 2014 году.
«Основная цель замайданивания Украины — нанести смертельный удар по России, забрав Украину и придвинув американский флот и базы к Ростову. Все это рухнуло», — пояснил свою мысль Яков Кедми.
По его оценке, в конечном итоге в результате событий на Украине Россия усилилась, а Евросоюз, также активно участвовавший в украинской политике, напротив, растерял свой авторитет. В итоге внимание Вашингтона и Брюсселя переключилось на решение других проблем.
Напомним, в 2015 году Яков Кедми предсказал плачевные последствия для Украины в результате получения «помощи» от США. «Помощь военных специалистов из США ни в одной стране ни к чему хорошему не приводила», — отметил тогда Кедми. При этом он назвал действия России защитой ее национальных интересов. «На Украине Россия является стороной российско-американского конфликта, российско-европейского конфликта, потому что так повернули развитие событий. Но никак не внутриукраинского конфликта», — подчеркнул он.
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