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Порошенко сообщил о своем отъезде

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© flickr.com

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил о переезде из администрации главы государства в офис своей партии «Солидарность». Этой новостью экс-глава страны поделился со своими подписчиками в Twitter.

Переехал в прозрачный офис. Встретился с хорошими друзьями Украины — американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом, — сообщил Порошенко.

Примечательно, что, несмотря на уход Порошенко с занимаемого поста, в его официальном Twitter до сих пор указан статус «Президент Украины».

Напомним, президентские полномочия Петра Порошенко завершились в понедельник, 20 мая, после инаугурации очередного главы государства Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, сразу после вступления в должность, Зеленский объявил о роспуске Верховной рады, потребовав отставки правительства.

Одним из первых на призыв нового президента откликнулся действующий премьер-министр страны Владимир Гройсман, объявивший о намерении покинуть свой пост в ближайшую среду.

Выступая в здании Верховной рады, Зеленский попросил не вешать его портреты в кабинетах, заявив, что «президент — не идол и не икона».

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