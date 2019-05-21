Главу чеховского отдела полиции задержали по подозрению в мошенничестве

Столичные оперативники задержали начальника районного отдела полиции города Чехов, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Операция произошла около одного из ресторанов вблизи станции метро «Красные ворота», где предполагаемый злоумышленник встречался с предпринимателем, сообщившим о преступлении сотрудника правоохранительных органов.

Как уточнила представитель главного столичного управления МВД Татьяна Петрова, с 2014 по 2016 год задержанный вместе со своим сообщником обещали за материальное вознаграждение повлиять на решения должностных лиц, касающиеся получения страховых выплат.

Общая сумма ущерба, нанесенного деятельностью предполагаемых преступников, оценивается в 6 миллионов рублей.