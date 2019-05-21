Главу чеховского отдела полиции задержали по подозрению в мошенничестве
- 20 мая 2019, 21:09
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Столичные оперативники задержали начальника районного отдела полиции города Чехов, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Операция произошла около одного из ресторанов вблизи станции метро «Красные ворота», где предполагаемый злоумышленник встречался с предпринимателем, сообщившим о преступлении сотрудника правоохранительных органов.
Как уточнила представитель главного столичного управления МВД Татьяна Петрова, с 2014 по 2016 год задержанный вместе со своим сообщником обещали за материальное вознаграждение повлиять на решения должностных лиц, касающиеся получения страховых выплат.
Общая сумма ущерба, нанесенного деятельностью предполагаемых преступников, оценивается в 6 миллионов рублей.
В настоящий момент по данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, — цитирует Татьяну Петрову kp.ru.
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