Пьяный мужчина нарушил работу фиолетовой ветки метро

Пьяный мужчина временно заблокировал работу Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, выйдя на открытый участок перегона между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики».

Инцидент произошел в понедельник, 20 мая, около 17:00, сообщил «Ридусу» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Машинист поезда заметил постороннего на открытом участке Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена между станциями «Текстильщики» и «Волгоградский проспект». Пешеходом оказался 39-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа в состоянии опьянения, — сообщил представитель полиции.

В итоге для обеспечения безопасности жизни и здоровья нарушителя пришлось временно обесточить участок пути.

Вскоре к прогуливавшемуся мужчине подоспели сотрудники метрополитена, которые вывели его с путей и вызвали наряд скорой помощи. Прибывшие медики диагностировали у него перелом левого плеча, после чего нарушителя доставили в больницу.

В 17:06 было подано напряжение на пути и восстановлено движение. В целом, данный инцидент не повлиял на работу Таганско-Краснопресненской линии, — уточнил Алексей Мышляев.

Ранее «Ридус» рассказывал еще об одном пьяном дебошире, разбившем несколько осветительных плафонов на другой станции фиолетовой линии — «Таганской».