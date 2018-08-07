«Просто Владимир»: Зеленский попросил не обращаться к нему по отчеству

Вступивший в полномочия президента Украины Владимир Зеленский попросил своих сограждан не обращаться к нему по имени и отчеству. Вместо этого глава государства призвал украинцев назвать его «просто — Владимир».

Свою просьбу Зеленский опубликовал в Twitter, сообщает ТАСС.

Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто — Владимир, — написал 6-й президент.

При этом стоит отметить, что у Владимира Зеленского до сих пор нет подтвержденного персонального аккаунта в Twitter. Сейчас в социальной сети существуют сразу несколько профилей, претендующих на принадлежность украинскому президенту.

Напомним, инаугурация новоизбранного президента Украины состоялась в понедельник, 20 мая, во время заседания Верховной рады. Победитель выборов принял присягу на верность народу Украины, сразу же объявив о досрочном прекращении полномочий парламента и потребовав отставки кабинета министров.

Одним из первых на призыв президента откликнулся действующий премьер-министр Владимир Гройсман, объявивший о намерении покинуть свой пост в ближайшую среду.

Ранее Зеленский попросил не вешать его портреты в кабинетах, заявив, что «президент — не идол и не икона».