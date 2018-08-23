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Взрыв на подмосковной АЗС унес жизни трех человек

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© vk.com

Три человека погибли в результате взрыва паров бензина, случившегося на одной из АЗС в подмосковном Серпухове. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС, инцидент произошел в момент, когда на территории автозаправки проводились сварочные работы.

При проведении сварочных работ произошел хлопок паров в пустой емкости из-под топлива объемом 25 кубометров. Предварительно, в результате погибли трое человек и четверо пострадали, — уточнили в ведомстве.

Как рассказал представитель пресс-службы, возгорания после взрыва не последовало.

Сейчас на месте трагедии работают представители экстренных служб и полиция. Подробности произошедшего выясняются, передает ТАСС.

Летом 2017 года похожий инцидент произошел в Тарумовском районе Республики Дагестан. Тогда при проведении ремонтных работ с баком вдвое большего объема прогремел взрыв, унесший жизни двух человек.

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