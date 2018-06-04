Каких диснеевских принцесс могли бы сыграть знаменитые актрисы
- 20 мая 2019, 15:39
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Диснеевские принцессы постоянно примеряют на себя разные образы — то щеголяют в откровенных бикини, то становятся яростными воительницами, а то и вовсе красуются на обложках журнала Playboy. В этот раз российская художница Елена Моргун пофантазировала на тему, а что если бы сказочных красавиц сыграли знаменитые актрисы. Получилось очень ярко и красиво. Результаты девушка опубликовала на своей станице в Instagram, где её работами любуются уже почти 30 тысяч человек.
1. Марго Робби — Эльза, «Холодное сердце»
2. Лили Коллинз — Белоснежка
3. Эмма Стоун — Мерида
4. Люси Лью — Мулан
5. Блейк Лайвли — Аврора
6. Наоми Скотт — Жасмин
7. Эмилия Кларк — Белль
8. Софи Тёрнер — Ариэль
9. Билли Айлиш — Кида Гакаш
10. Селена Гомес — Моана
11. Кара Делевинь — Анна, «Холодное сердце»
12. Камила Кабельо — Жасмин
13. Ли-Энн Пиннок — Покахонтас
14. Эмбер Хёрд — Алиса в Стране чудес
15. Ариана Гранде — Ваниллопа фон Кекс
16. Рэйчел Макадамс — Золушка
17. Рианна — Тиана
18. Меган Фокс — Мегара
19. Мила Кунис — Эсмеральда
20. Аманда Сейфрид — Рапунцель
Бонус: Аладдин
Какая из принцесс вам больше всего понравилась?
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