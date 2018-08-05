В результате падения автомобиля с моста в реку на Урале погибли 5 человек
- 19 мая 2019, 22:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Около села Коптелово Свердловской области с моста в реку Реж упал автомобиль ВАЗ-21053.
Как сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ, в результате аварии погибли все пять человек, находившиеся в машине.
Среди погибших также оказался подросток 2005 года рождения, уточнили в ведомстве.
По данным Госавтоинспекции, машиной управлял водитель 1982 года рождения.
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