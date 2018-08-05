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В результате падения автомобиля с моста в реку на Урале погибли 5 человек

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© youtube.com

Около села Коптелово Свердловской области с моста в реку Реж упал автомобиль ВАЗ-21053.

Как сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ, в результате аварии погибли все пять человек, находившиеся в машине.

Среди погибших также оказался подросток 2005 года рождения, уточнили в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции, машиной управлял водитель 1982 года рождения.

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