Приземлившаяся на крышу «Лады» BMW попала на видео
- 19 мая 2019, 22:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На пересечении проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев в Екатеринбурге произошло довольно необычное ДТП.
Автомобиль BMW перелетел через бордюр и повис на крыше «Лады».
Эта неожиданная картина была запечатлена на видео.
Пользователь соцсети «ВКонтакте» рассказал о том, что произошло. По его словам, автомобиль Daewoo Nexia стал поворачивать из крайнего левого ряда направо, а в этот же момент на перекресток выехал BMW, намеревавшийся проследовать прямо из крайнего правого ряда. В итоге, чтобы избежать столкновения, водителю немецкой машины пришлось резко вывернуть руль, в результате чего BMW вылетела на каменное ограждение и могла упасть вниз на асфальт, если бы не проезжавшая мимо Lada, которая в итоге и пострадала больше всех.
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