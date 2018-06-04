Украинские силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин

По поселку Спартак в пригороде Донецка украинские силовики выпустили более 40 мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел зафиксирован со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Авдеевка — Спартак.

«Выпущено 30 мин калибром 120 миллиметров, 14 мин калибром 82 миллиметра», — цитирует РИА Новости представителя ДНР в СЦКК.

По его словам, поселок также обстреливался из гранатометов и стрелкового оружия.

Ранее МИД РФ призвал наказать украинских силовиков за обстрел съемочной группы ВГТРК под Донецком.