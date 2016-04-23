При столкновении с эвакуатором в Москве погиб мотоциклист

В результате ДТП на улице Большой Очаковской в Москве заживо сгорел мотоциклист, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мотоцикл на большой скорости столкнулся с эвакуатором. От сильного удара двухколесное транспортное средство загорелось.

В столичном управлении ГИБДД подтвердили гибель мотоциклиста.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, устанавливаются причины аварии.