Рядом с туристическим автобусом в Египте произошел взрыв

Взрыв прогремел возле Нового национального музея Египта, расположенного недалеко от комплекса пирамид Гизы, сообщает «Аль-Арабия».

По данным телеканала, ранены 14 человек.

Судя по опубликованным в Twitter фотографиям, взрыв произошел рядом с проезжавшим мимо туристическим автобусом.

Как сообщает в своем посте местный журналист, пострадали по меньшей мере 16 человек.

Позже телеканал Sky News Arabia уточнил со ссылкой на источники в органах безопасности, что пострадали 17 человек, среди которых 10 граждан Египта и 7 граждан ЮАР.

