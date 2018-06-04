Рядом с туристическим автобусом в Египте произошел взрыв
- 19 мая 2019, 16:53
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Взрыв прогремел возле Нового национального музея Египта, расположенного недалеко от комплекса пирамид Гизы, сообщает «Аль-Арабия».
По данным телеканала, ранены 14 человек.
Судя по опубликованным в Twitter фотографиям, взрыв произошел рядом с проезжавшим мимо туристическим автобусом.
Как сообщает в своем посте местный журналист, пострадали по меньшей мере 16 человек.
Позже телеканал Sky News Arabia уточнил со ссылкой на источники в органах безопасности, что пострадали 17 человек, среди которых 10 граждан Египта и 7 граждан ЮАР.
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