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Участник Московского полумарафона скончался после забега

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© Петр Ковалев/ТАСС

В столице скоропостижно скончался участник Московского полумарафона. Мужчине, успешно преодолевшему 10-километровую дистанцию, стало плохо после церемонии награждения, прибывшие на сигнал о помощи медики не смогли спасти жизнь спортсмена, передает агентство «Москва».

Как уточнили в пресс-службе организатора мероприятия, во время прохождения дистанции жалоб на состояние здоровья от него не поступало.

Во время прохождения дистанции обращений этого бегуна к медицинским службам зафиксировано не было. После забега он вышел с территории „Лужников“ и почувствовал себя плохо. Медицинская служба оказала ему необходимую помощь, но спасти человека не удалось. Врачи констатировали факт смерти, — заявили в штабе Московского полумарафона.

Как сообщает агентство, участникам сегодняшних соревнований было предложено 3 дистанции: 5, 10 и 21,1 километра. Маршруты забегов проходили по центральным улицам города, старт и финиш находились на территории Олимпийского комплекса «Лужники».

Напомним, двумя неделями ранее подобная трагедия произошла во время массовых соревнований в Казани.

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