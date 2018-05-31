Названа минимальная цена билетов на петербургские матчи ЧЕ по футболу

Самые дешевые билеты на петербургские матчи чемпионата Европы по футболу будут стоить 50 евро (около 3600 рублей по текущему курсу). Такие данные в воскресенье, 19 мая, приводит ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы УЕФА.

На этой же отметке будут установлены минимальные цены на посещение игр группового этапа, которые пройдут в Амстердаме, Бильбао, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене и Риме.

Сэкономить удастся тем поклонникам футбола, которые решат направиться Баку, Будапешт или Бухарест, где стартовые цены на квитки будут начинаться с отметки в 30 евро (около 2200 рублей).

В УЕФА также уточнили, что еще более демократичные тарифы будут доступны для лиц с ограниченными возможностями.

Сегодня же стали известны цены билетов на финальный матч предстоящего континентального первенства. Желающим увидеть ключевую игру ЧЕ придется раскошелиться на сумму от 95 (6900 рублей) до 950 евро (69000 рублей).

Напомним, матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу 2020 года впервые пройдут на территории сразу 12 стран. 24 лучшие сборные континента примут Санкт-Петербург, Мюнхен, Баку, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт и Глазго. Полуфиналы и финал пройдут на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Помимо трех встреч группового этапа, в Санкт-Петербурге состоится один четвертьфинальный матч, запланированный на 3 июля 2020 года.

После 2 дебютных матчей в своей отборочной группе сборная команда России занимает 3 место из 6. Для того, чтобы получить право участвовать в финальной части турнира, необходимо завершить отбор на одной из двух первых позиций.