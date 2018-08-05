найти ×
   
  • USD +0.07
    64.63
  • EUR -0.12
    72.25
СохранитьСохранено0
×

00143

Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР

Small default

© twitter.com

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.

В Сети появилось видео со встречи артиста с поклонниками в южноафриканском Сандтоне. На кадрах видно, как к актеру подбегает человек и с силой бьет его ногой по спине.

После удара напавший мужчина упал на пол и его сразу же схватили.

Артист попросил поклонников не переживать из-за этого нападения.

Спасибо, но беспокоиться не о чем. Я думал, что меня толкает толпа, что часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Я рад, что это идиот не прервал мою трансляцию в снепчате, — написал Шварценеггер в своем микроблоге в Twitter.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
24230786читать позжечитаю позже
Общество
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов
11251671читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

806786читать позжечитаю позже
|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль05 августа 2018

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

79024588читать позжечитаю позже