Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.

В Сети появилось видео со встречи артиста с поклонниками в южноафриканском Сандтоне. На кадрах видно, как к актеру подбегает человек и с силой бьет его ногой по спине.

После удара напавший мужчина упал на пол и его сразу же схватили.



Артист попросил поклонников не переживать из-за этого нападения.