В России работают над созданием авиационной ракеты нового поколения
- 18 мая 2019, 19:19
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Заместитель генерального директора входящего в «Ростех» концерна «Техмаш» Александр Кочкин рассказал, что через два-три года появится опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения «Монолит», сообщает РИА Новости.
По его словам, разработка ведется за счет собственных средств.
Рассчитываем, что госиспытания уже будут проходить с имеющимся контрактом, так как для проведения госиспытаний нужна авиационная техника, которой у нас нет, — отметил замгендиретора.
Кочкин добавил, что не будет пока раскрывать информацию о ракете.
«Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия. Сегодня идет согласование с заказчиком всех параметров», — приводит агентство его слова.
Ранее «Ридус» сообщал, что в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш) решили создать новую штурмовую винтовку.
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