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Задержан сожитель женщины, оставившей ребенка в поликлинике в Москве

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© hirdseconds.org

Правоохранители задержали сожителя женщины, которая оставила маленькую дочь в поликлинике на севере Москвы.

По данным следствия, молодая женщина и ее сожитель решили, что ребенок будет мешать их дальнейшим отношениям.

Уголовное дело в отношении 21-летней матери девочки, а также ее 27-летнего сожителя выделено в отдельное производство, отмечается на сайте СК РФ.

Как сообщал «Ридус», в пятницу, 17 мая, правоохранители нашли и задержали мать девочки, брошенной вечером в столичной поликлинике № 15 на Бутырской улице.

На вопрос следователя, почему она оставила свою дочь в медучреждении, 21-летняя женщина ответила: «Не справляюсь с обязанностями».

Ребенок уже второй день находится в Детской инфекционной клинической больнице № 6.

Напомним, в четверг, 16 мая, девочку в поликлинику привела женщина в медицинской маске. Оставив ребенка, она направилась к Дмитровскому шоссе, а затем — на выезд из Москвы. Малышка была одета в чистую, ухоженную одежду, следов побоев на теле не было.

Психолог отметил, что ребенок не боится чужих людей и спокойно идет на контакт. Однако узнать от девочки что-то о семье было сложно, поскольку она еще плохо говорит. При этом малышка произносила отрывочные фразы на украинском языке.

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