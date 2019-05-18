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В Лаосе найдены тысячелетние гигантские кувшины

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  • 18 мая 2019, 13:03
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Австралийские археологи обнаружили в Лаосе 15 древних сосудов, предназначение которых неизвестно. Гигантскими каменными кувшинами пользовались люди, жившие в Лаосе около 2000 лет назад.

Ранее местные жители уже находили подобные сосуды в разных уголках Лаоса, но недавно найденные сосуды помогли ученым определить закономерность расположения кувшинов.

Согласно местным легендам, каменные кувшины сделали великаны, жившие в Лаосе много тысяч лет назад. Конечно, это всего лишь поверье, и у археологов есть научное обоснование таким большим сосудам.

Ученые считают, что такие крупные сосуды использовались для хранения чистой воды, которая скапливалась в кувшинах благодаря осадкам. Согласно другому мнению, это были погребальные кувшины, в которых сжигали тела умерших.

Для того, чтобы это выяснить, ученым потребуется дополнительные анализы.

Наиболее известным местом, где находятся загадочные каменные сосуды, является Долина кувшинов в провинции Сиангкхуанг. В Долине кувшинов находятся тысячи больших каменных горшков, рассеянных у подножия Аннамского хребта, разделяющего Лаос и Вьетнам.

Теперь ученые обнаружили еще 15 гигантских кувшинов. Их предназначение яснее не стало, но, по крайней мере, можно констатировать, что они вряд ли использовались для торговли, как это считалось ранее.

В рамках исследования специалисты выяснили, что средняя масса кувшина составляет 6 тонн, но изготавливались они в мастерской, находящейся в километре от того места, где их нашли.

Как транспортировали сосуды до сих пор неизвестно.

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