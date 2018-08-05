Осужденная в США Мария Бутина впервые выступила с видеообращением

Осужденная в США россиянка Мария Бутина обратилась к соотечественникам с просьбой помочь ей оплатить американских адвокатов.

«Мои адвокаты подали апелляцию. Мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит со мной и со всеми российскими гражданами, поскольку я — это всего лишь отражение текущей действительности. Поэтому если у вас есть возможность пожертвовать какие-либо деньги, то, пожалуйста, зайдите на мой сайт и пожертвуйте кто сколько сможет. Спасибо вам, ребята. Держитесь. Русские не сдаются», — говорит Мария в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Правозащитник Александр Ионов отметил в интервью «Ридусу», что финансовое положение госпожи Бутиной катастрофическое. Ее долг перед американскими адвокатами составляет порядка 40 миллионов рублей.

На апелляцию, скорее всего, ей будет назначен государственный адвокат. Это очень плохо в связи с тем, что она находится в процессе этапирования. Если ее поместят в какое-то иное пенитенциарное учреждение, то в случае нарушения прав и свобод Марии может возникнуть проблема доступа к ней адвокатов, а также российский дипломатов. Адвокат по назначению вряд ли будет настаивать на том, чтобы попасть к Бутиной, — сообщил Ионов.

Как ранее писал «Ридус», в апреле нынешнего года суд американского округа Колумбия признал россиянку Марию Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ» и приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы.

Бутина призналась, что действительно не регистрировалась как иностранный агент, нарушив тем самым американское законодательство, но при этом она отвергла все обвинения в сотрудничестве с российской разведкой. Позже стало известно, что после отбытия срока Бутина выйдет на свободу 5 ноября нынешнего года.