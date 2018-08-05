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Люди ели растительную пищу даже 120 тысяч лет назад

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  • 18 мая 2019, 10:18
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Международная группа ученых выяснила, как питались наши предки 120 тысяч лет назад. Выяснить это помогли новые раскопки, во время которых археологи обнаружила места, где много тысяч лет назад люди готовили пищу.

Древнюю «кухню» нашили недалеко от устья реки Клезис на южной оконечности Африки, и ее возраст составляет от 120 до 65 тысяч лет. Эта стоянка относится к палеолиту, уточнили специалисты.

До недавнего времени предполагалось, что основную часть рациона питания людей палеолита составляла рыба и моллюски — их остатки хорошо сохранились в культурном слое. Но теперь ученым удалось обнаружить обугленные фрагменты крахмалосодержащей ткани растительного происхождения в древних кострах и рядом с ними.

Это доказывает то, что древние люди систематически ели растительную пищу. Это могли быть корни, клубни или грибы.

Исследования показывают, что примерно в это же время произошло дублирование человеческих генов, ответственных за переваривание крахмала и эти гены стали особенно важны для человека, для его выживания, — рассказали авторы исследования.

Ранее считалось, что эти продукты массово появились в рационе людей только через десятки тысяч лет. По генетическим и антропологическим данным ранее можно было думать, что люди палеолита ели крахмалосодержащую пищу, но это еще не исследовалось.

Теперь у археологов есть достоверные свидетельства этих продуктов в рационе человека. В небольших очагах древние люди готовили не только мясо и рыбу, но и могли как-то обрабатывать овощи и фрукты.

Получается, что растительная пища была частью их рациона, начиная с самых ранних уровней, около 120 000 лет назад и до 65 000 лет назад. Несмотря на изменения в стратегии охоты и технологии каменных орудий, они все еще готовили корни и клубни.

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