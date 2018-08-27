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Новости, которые мы заслужили: 10+ безумных заголовков из СМИ

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  • 17 мая 2019, 23:35
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Кликбейтинг — бич современной журналистики. Стараясь привлечь аудиторию, некоторые журналисты не гнушаются придумывать дл своих материалов кричащие, шокирующие заголовки, которые или не соответствуют действительности, или заостряют на себе внимание весьма странными оборотами речи. Собрали для вас несколько новостей с самыми смешными и нелепыми заголовками, которые мы заслужили. Улыбнитесь, смех продлевает жизнь!

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Какая из новостей вас рассмешила больше всего?

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