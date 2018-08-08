Британский лайнер успешно приземлился без шасси

В аэропорту Белфаста, Северная Ирландия, экипаж самолета британской авиакомпании Flybe сумел успешно произвести аварийную посадку без передней стойки шасси.

На борту лайнера Bombardier Dash 8, вылетевшего из Белфаста в шотландский Инвернесс, находилось 53 пассажира, сообщает Daily Mail.

Как позже выяснилось в результате расследования, в самолете возникли проблемы с электропроводкой. Дверцы, прикрывающие шасси, захлопнулись сразу после взлета, когда стойка еще не была убрана.

Обнаружив неисправность, командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт Белфаста и в результате благополучно совершил экстренную посадку.

Приземлившись, воздушное судно накренилось вперед, а как только самолет остановился, была дана команда незамедлительно покинуть борт.

Никто из пассажиров и членов экипажа серьезно не пострадал, лишь два человека получили легкие травмы, пишет издание.

Ранее сообщалось, что самолет российской авиакомпании, выполнявший рейс Москва — Будапешт, смог сесть в аэропорту венгерской столицы только с третьей попытки из-за проблем с шасси.