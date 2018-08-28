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Мужчина взорвал гранату в помещении банка в Луганской области

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© facebook.com

Посетитель одного из банков в Старобельске Луганской области взорвал гранату, в результате чего погиб на месте.

Как сообщили в украинской полиции, ранения различной степени тяжести получили шесть человек.

Двое из них — работники банка, трое — местные жители, а еще один — сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции, приводит сообщение «Интерфакс».

Пострадавшие госпитализированы. По предварительным данным, их жизни ничто не угрожает.

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