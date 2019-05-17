найти ×
   
  • USD +0.07
    64.63
  • EUR -0.12
    72.25
СохранитьСохранено0
×

002181

Падение девочки из окна детсада попало на видео

Small f1a6d446e0

© youtube.com

В детском центре «Карлыгаш», расположенном в казахстанском городе Талдыкорган, двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа.

Сразу две видеозаписи произошедшего были опубликованы в Сети.

На кадрах видно, как воспитательница поставила на подоконник сначала одну девочку, а потом и другую. После этого первая из них внезапно упала вниз.

Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области, девочку не выдержала москитная сетка, установленная на окне.

В результате ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. В настоящее время девочка находится в реанимации областной больницы в «стабильно тяжелом состоянии», пишет издание.

По факту случившегося начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
202629читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
113118311читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6292358читать позжечитаю позже

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают25 февраля

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

452712026читать позжечитаю позже