Падение девочки из окна детсада попало на видео

В детском центре «Карлыгаш», расположенном в казахстанском городе Талдыкорган, двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа.

Сразу две видеозаписи произошедшего были опубликованы в Сети.

На кадрах видно, как воспитательница поставила на подоконник сначала одну девочку, а потом и другую. После этого первая из них внезапно упала вниз.

Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области, девочку не выдержала москитная сетка, установленная на окне.

В результате ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. В настоящее время девочка находится в реанимации областной больницы в «стабильно тяжелом состоянии», пишет издание.

По факту случившегося начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей».