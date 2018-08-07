найти ×
   
  • USD +0.07
    64.63
  • EUR -0.12
    72.25
СохранитьСохранено0
×

014769

Тест: А вы сможете написать диктант без ошибок?

Small dd3dc5f883
  • 17 мая 2019, 18:18
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В России и многих других странах мира ежегодно проходит акция Тотальный диктант. Мероприятие сугубо добровольное, поучаствовать может каждый желающий, миссия акции — повысить грамотность населения. Если вы не успели написать диктант в этом году, обязательно сделайте это в следующем, обычно это происходит в апреле. А пока проверьте свои знания по русскому языку с помощью нашего непростого теста. Удачи!

Сколько верных ответов удалось дать? Хвастайтесь в комментариях, а ссылку на тест обязательно отправьте своим друзьям-грамотеям.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small default
    Гариксегодня, 18:44

    А я думал там уже есть какой-то проект... Но предложенный Бегловым конкурс интереснее - больше идей, больше вариантов. На таком месте нужно что-то особенное)

00174

Считавшая подделкой картина Пикассо оказалась подлинником

Small f1a6d446e0

Филип Стэплтон из английского города Кроли ради интереса приобрел за 230 фунтов стерлингов (почти 19 тысяч рублей) картину Пабло Пикассо «Купальщица, сидящая на берегу моря» 1930 года, которая, исходя из ее цены, заведомо не могла быть настоящей.

Тем не менее 52-летний англичанин был заинтригован формулировкой «Коллекция Пикассо», в следствие чего и потратил деньги на это произведение искусства, сообщает Sky News.

Спустя полгода владелец картины, считавший ее подделкой, все-таки решил удостовериться в том, что это не подлинник, и был несказанно удивлен результатами экспертизы.

Оценщик картин и руководитель аукционного дома в Брайтоне Роузи Мэй чуть ли не с ходу заявила, что Стэплтон стал счастливым обладателем оригинала, который стоит во много раз больше потраченных им денег.

«Слишком много деталей говорят о том, что это настоящий Пикассо», — приводит слова Мэй телеканал.

В итоге Стэплтон решил выставить картину на аукцион. По прогнозам экспертов, он может выручить за нее 750 тысяч фунтов стерлингов (почти 62 миллиона рублей).

Ранее в присвоении рисунка Пабло Пикассо обвинили 88-летнюю итальянскую актрису Лючию Бозе.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

  • Small default
    Гариксегодня, 18:44

    А я думал там уже есть какой-то проект... Но предложенный Бегловым конкурс интереснее - больше идей, больше вариантов. На таком месте нужно что-то особенное)

Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
113118311читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
454046903читать позжечитаю позже

главное


Тесты
Тест: Насколько вы здоровый человек?

Узнайте, вредят ли вам ваши привычки.

2139324читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас07 августа 2018

Не верьте глазам своим.

23095939читать позжечитаю позже