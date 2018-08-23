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Hermeus показала проект самого быстрого самолета в истории

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  • 17 мая 2019, 16:48
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Американская компания Hermeus представила новый авиалайнер, который сможет развивать скорость пять Махов — это примерно 6000 километров в час. Инженеры даже приводят пример, что на таком самолете можно будет добраться из Парижа в Нью-Йорк всего за полтора часа.

Пока что это всего лишь проект, но американцы намерены воплотить его в реальность. Сейчас компания ищет инвесторов, чтобы продолжить работы в рамках проекта.

Инженеры рассказали, что не хотят создавать авиалайнер будущего, а хотят сделать его по уже имеющимся технологиям. Главным материалом для самолета станет титан, а двигательная установка будет работать благодаря двигателю с комбинированным циклом на базе турбины.

Hermeus планирует разработать авиалайнер в ближайшие 5 лет, чтобы через 8—10 лет такие самолеты можно было разрабатывать для коммерческого использования.

Пока что детальные характеристики авиалайнера неизвестны: в любом случае его облик и летно-технические данные могут меняться по ходу работ.

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Считавшая подделкой картина Пикассо оказалась подлинником

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Филип Стэплтон из английского города Кроли ради интереса приобрел за 230 фунтов стерлингов (почти 19 тысяч рублей) картину Пабло Пикассо «Купальщица, сидящая на берегу моря» 1930 года, которая, исходя из ее цены, заведомо не могла быть настоящей.

Тем не менее 52-летний англичанин был заинтригован формулировкой «Коллекция Пикассо», в следствие чего и потратил деньги на это произведение искусства, сообщает Sky News.

Спустя полгода владелец картины, считавший ее подделкой, все-таки решил удостовериться в том, что это не подлинник, и был несказанно удивлен результатами экспертизы.

Оценщик картин и руководитель аукционного дома в Брайтоне Роузи Мэй чуть ли не с ходу заявила, что Стэплтон стал счастливым обладателем оригинала, который стоит во много раз больше потраченных им денег.

«Слишком много деталей говорят о том, что это настоящий Пикассо», — приводит слова Мэй телеканал.

В итоге Стэплтон решил выставить картину на аукцион. По прогнозам экспертов, он может выручить за нее 750 тысяч фунтов стерлингов (почти 62 миллиона рублей).

Ранее в присвоении рисунка Пабло Пикассо обвинили 88-летнюю итальянскую актрису Лючию Бозе.

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