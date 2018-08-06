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В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

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© Любовь Порываева/Ридус

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого руководителя республики Александра Захарченко, сообщает РИА Новости.

По словам Пушилина, следствию удалось восстановить всю схему преступления — от подготовки до реализации.

Глава ДНР также отметил, что среди заказчиков убийства есть как «очень высокопоставленные граждане Украины», так и граждане других стран, которые оказывают поддержку Киеву.

Пушилин добавил, что задержана одна из групп, причастных к убийству Захарченко.

«Больше не могу сказать, потому что следствие еще продолжается», — сказал агентству глава ДНР, подчеркнув, что по окончании следственных действий все фамилии задержанных будут оглашены.

Пушилин уточнил, что часть подозреваемых пока остается на свободе, поэтому он не может обнародовать имена, отмечает ФАН.

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года. Вместе с ним были ранены еще охранники и коллеги, в том числе министр доходов и сборов Александр Тимофеев, известный как Ташкент.

По горячим следам были задержаны несколько человек, которые сообщили, что это была диверсия со стороны Киева. В СБУ эту информацию опровергли.

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Комментарии (1)

  • Small ab07b78d01
    Абрамсегодня, 14:03

    Таки все то же самое шо и с "моторолой" и "гиви", но Пушилин по крайней мере не говорит шо будет приходить мертвый, понял шо черевато.

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РЭО поможет отстающим регионам в переходе на новую систему обращения с ТКО

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«Региональный экологический оператор» (РЭО) намерен поддержать 12 регионов России, которые пока не перешли на новую систему обращения с ТКО. Поддержка будет оказываться в вопросах экспертизы при проектировании и создании современной инфраструктуры, сообщил глава РЭО Денис Буцаев на III Международном съезде регоператоров в Уфе.

Мы отслеживаем исполнение дорожной карты, ожидаем, что в установленные регламентом сроки все регионы добьются определенных успехов. Есть зеленая зона, где реформа уже достаточно успешно идет. Где приняты территориальные схемы, установлен тариф, выбран оператор, и он приступил к функционированию. А есть желтая зона, где каких-то из этих элементов не хватает, но они находятся в высокой степени готовности и в самое ближайшее время приступят к работе, — пояснил Буцаев.

Согласно так называемой «мусорной реформе», до 1 января 2020 года все регионы страны должны утвердить территориальные схемы и программы обращения с ТКО, нормативы их накопления и выбрать единых региональных операторов. Однако 12 из 85 субъектов РФ могут не успеть этого сделать. Это Архангельская, Владимирская, Курганская, Ленинградская и Рязанская области, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Республика Тыва и Еврейская автономная область. 

В данный перечень также входят Москва и Санкт-Петербург. Правда, здесь надо учитывать, что у этим  субъектам отпущено больше времени на реализацию изменений, чем другим регионам.

Напомним, что с 2020 года во всех уголках России заработает единая государственная система учета отходов: все потоки и перемещения ТКО будут централизованы, а «Российский экологический оператор» сможет в режиме реального времени получать достоверную информацию и контролировать состояние отрасли во всех регионах. 

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Комментарии (0)

  • Small ab07b78d01
    Абрамсегодня, 14:03

    Таки все то же самое шо и с "моторолой" и "гиви", но Пушилин по крайней мере не говорит шо будет приходить мертвый, понял шо черевато.

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