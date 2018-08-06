В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого руководителя республики Александра Захарченко, сообщает РИА Новости.

По словам Пушилина, следствию удалось восстановить всю схему преступления — от подготовки до реализации.

Глава ДНР также отметил, что среди заказчиков убийства есть как «очень высокопоставленные граждане Украины», так и граждане других стран, которые оказывают поддержку Киеву.

Пушилин добавил, что задержана одна из групп, причастных к убийству Захарченко.

«Больше не могу сказать, потому что следствие еще продолжается», — сказал агентству глава ДНР, подчеркнув, что по окончании следственных действий все фамилии задержанных будут оглашены.

Пушилин уточнил, что часть подозреваемых пока остается на свободе, поэтому он не может обнародовать имена, отмечает ФАН.



Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года. Вместе с ним были ранены еще охранники и коллеги, в том числе министр доходов и сборов Александр Тимофеев, известный как Ташкент.

По горячим следам были задержаны несколько человек, которые сообщили, что это была диверсия со стороны Киева. В СБУ эту информацию опровергли.