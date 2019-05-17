Ученые определили факторы риска возникновения инсульта у мужчин и женщин

Специалисты назвали основные факторы, увеличивающие риск возникновения инсульта.

Согласно исследованию, проведенному учеными Национального исследовательского Мордовского государственного университета, преимущественными показателями для мужчин являются курение, алкоголизм, малоподвижный образ жизни, а также атеросклероз и метаболический синдром.

Для женщин риск возникновения инсульта повышается при наличии сахарного диабета, мерцательной аритмии, ожирении и дислипидемии.

А вот повышенное артериальное давление (гипертония) представляет в равной степени опасность как для мужчин, так и для женщин, сообщает RT со ссылкой на исследование.

Специалисты университета также отметили, что ишемический инсульт гораздо чаще встречается у молодых мужчин, нежели у молодых женщин, отмечает РЕН ТВ.

По данным Росстата, в прошлом году от болезней системы кровообращения, к которым, в частности, относится ишемический инсульт, скончались около 840 тысяч россиян.

