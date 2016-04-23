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В Москве простились с Сергеем Доренко

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© Сергей Бобылев/ТАСС

В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония прощания с журналистом Сергеем Доренко.

Вдова Доренко Юлия и его мать Татьяна.

© Сергей Бобылев/ТАСС

Со словами прощания выступили кинорежиссер Павел Лунгин, журналистка радиостанции «Говорит Москва», соведущая Сергея Доренко Анастасия Оношко, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Кроме родственников, в зале прощания были главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, тележурналист Александр Любимов, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов и другие.

Бывшая жена Доренко Марина, дочери Ксения и Екатерина.

© Сергей Бобылев/ТАСС

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

© Сергей Бобылев/ТАСС

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

© Александр Родионов/Ridus

К микрофону также подходили поклонники журналиста. После прощальных слов в зале, где собралось несколько десятков человек, открыли дверь на выход.

© Александр Родионов/Ridus

© Александр Родионов/Ridus

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в Москве 9 мая в возрасте 59 лет.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

© Александр Родионов/Ridus

© Александр Родионов/Ridus

В тот день вечером он ехал на мотоцикле «Триумф» по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение.

© Александр Родионов/Ridus

© Александр Родионов/Ridus

Смерть наступила не в результате аварии, а по естественным причинам. Журналисту стало плохо, из-за этого он потерял управление мотоциклом. Прохожие вызвали скорую помощь, но врачи уже не могли помочь Доренко.

© Александр Родионов/Ridus

Причиной смерти журналиста стал разрыв аорты. «Аневризма грудной части аорты разорванная», — говорится в заключении судебно-медицинской экспертизы.

© Александр Родионов/Ridus

Вдова Доренко Юлия рассказала, что ее супруг хотел, чтобы его кремировали, как и его отца, а прах развеяли в Керчи.

© Александр Родионов/Ridus

© Александр Родионов/Ridus

Церемония прощания с журналистом, назначенная на 12 мая, была перенесена по просьбе его дочерей от первого брака «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы». Женщины предполагали, что их отец мог быть отравлен. Повторная экспертиза опровергла эту версию.

© Александр Родионов/Ridus

Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. В 1982 году окончил РУДН. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ОРТ, НТВ и РЕН ТВ, главным редактором и ведущим радиостанции «Русская служба новостей». С 2014 года — главный редактор радиостанции «Говорит Москва».

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