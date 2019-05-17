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Лазарев прошел в финал «Евровидения»

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Представляющий Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев прошел в финал.

Певец выступит в первой части финального смотра под пятым номером, сообщается на официальном сайте конкурса мероприятия.

Второй полуфинал состоялся в четверг, 16 мая. По его итогам вместе с российским певцом в финальной стадии конкурса выступят представители Азербайджана, Албании, Дании, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Северной Македонии, Швейцарии и Швеции.

Финальный концерт музыкального шоу состоится в субботу, 18 мая, в Тель-Авиве, где за звание победителя «Евровидения-2019» будут бороться 26 конкурсантов из разных стран.

В нем также примут участие музыканты из Австралии, Белоруссии, Греции, Исландии, Кипра, Сан-Марино, Сербии, Словении, Чехии и Эстонии, прошедшие отбор первого полуфинала.

Кроме того, к финалу допущены представители Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции как стран — основательниц конкурса, а также Израиля, представитель которого Нетта Барзилай победила в прошлом году, напоминают «Новые Известия».

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РЭО поможет отстающим регионам в переходе на новую систему обращения с ТКО

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«Региональный экологический оператор» (РЭО) намерен поддержать 12 регионов России, которые пока не перешли на новую систему обращения с ТКО. Поддержка будет оказываться в вопросах экспертизы при проектировании и создании современной инфраструктуры, сообщил глава РЭО Денис Буцаев на III Международном съезде регоператоров в Уфе.

Мы отслеживаем исполнение дорожной карты, ожидаем, что в установленные регламентом сроки все регионы добьются определенных успехов. Есть зеленая зона, где реформа уже достаточно успешно идет. Где приняты территориальные схемы, установлен тариф, выбран оператор, и он приступил к функционированию. А есть желтая зона, где каких-то из этих элементов не хватает, но они находятся в высокой степени готовности и в самое ближайшее время приступят к работе, — пояснил Буцаев.

Согласно так называемой «мусорной реформе», до 1 января 2020 года все регионы страны должны утвердить территориальные схемы и программы обращения с ТКО, нормативы их накопления и выбрать единых региональных операторов. Однако 12 из 85 субъектов РФ могут не успеть этого сделать. Это Архангельская, Владимирская, Курганская, Ленинградская и Рязанская области, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Республика Тыва и Еврейская автономная область. 

В данный перечень также входят Москва и Санкт-Петербург. Правда, здесь надо учитывать, что у этим  субъектам отпущено больше времени на реализацию изменений, чем другим регионам.

Напомним, что с 2020 года во всех уголках России заработает единая государственная система учета отходов: все потоки и перемещения ТКО будут централизованы, а «Российский экологический оператор» сможет в режиме реального времени получать достоверную информацию и контролировать состояние отрасли во всех регионах. 

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