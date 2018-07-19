В ДТП с грузовиком на уральской трассе погибли полицейский и его семья

В результате аварии, произошедшей на 238-м км автодороги Пермь — Екатеринбург Нижнесергинского района Свердловской области, погибли 38-летний участковый уполномоченный полиции города Красноуфимска Дмитрий Никитин, его супруга 1981 года рождения и 12-летний сын.

Старший лейтенант полиции находился за рулем личного автомобиля «Лада Гранта». В свой выходной он вез семью в Екатеринбург в одно из медицинских учреждений.

«Трагедия произошла во время остановки на светофоре на отрезке трассы с ремонтными работами», — приводит ТАСС сообщение главы пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

По его словам, позади «Лады» находился УАЗ, а за ним двигался «Камаз». Согласно одной из версий, водитель грузовика, вероятно, отвлекся на мгновение и совершил столкновение с впереди находившимися машинами.

В результате участковый и члены его семьи получили несовместимые с жизнью увечья и скончались на месте, а пассажирка УАЗа 1965 года рождения была доставлена в больницу с тяжелыми травмами.