Улыбающаяся кошка спаслась от смерти и влюбила в себя соцсети

Канадские зоозащитники спасли с улицы двухнедельного котёнка и забрали его в приют. Маленькое животное мучили блохи, были проблемы с глазами и истощение. Однако волонтёры заметили, что несмотря ни на что, эта кошечка всегда как будто улыбалась. Беспризорнице дали имя Тюльпан (Tulip) и после лечения начали искать семью.

Улыбающаяся кошка сразу понравилась молодой паре, которая хотела взять второго питомца в дом.

Как только мы увидели эту улыбку, мы сразу решили, что Тюльпан должна жить с нами! — вспоминают Крис и Дженн.

Вскоре семья забрала кошку к себе домой и с удивлением обнаружила, что Тюльпан улыбается всегда:

Сначала мы думали, что та улыбка на фото — это просто случайный удачный кадр, но потом мы поняли, что эта пушистая красавица улыбается всегда благодаря особенностям окраса.

Улыбающейся кошке сразу завели личный Инстаграм и теперь она радует своей улыбкой почти 13 тысяч подписчиков.

Она и правда словно тюльпан — всё больше расцветает с каждым днём. Стоит нам загрустить, мы смотрим на нашу кошку и сразу воодушевляемся, потому что она — маленький комочек позитива, тепла и хорошей энергетики — рассказали новые хозяева.

А ваши питомцы умеют улыбаться?