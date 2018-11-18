Названы самые пьющие страны

Жители Великобритании потребляют алкогольные напитки чаще представителей других государств, говорится в докладе британской исследовательской организации Global Drug Survey.

По его данным, жители более 30 стран, в которых проводился опрос, напивались за последний год в среднем 33 раза.

При этом лидируют в рейтинге самых пьющих наций англоговорящие страны: Великобритания (51 раз), США (50), Канада (48) и Австралия (47). Судя по этой статистике, жители этих государств хорошенько выпивали примерно раз в неделю.

Не слишком злоупотребляющим алкоголем оказалось население Южной Америки. Например, чилийцы пили только 16 раз в году, а колумбийцы — 22, впрочем, как и немцы.

По результатам опроса выяснилось, что его участники жалели об алкогольных возлияниях в 20% случаев. Большинство из них оказались женщинами в возрасте от 25 лет (более 24%). Меньше всего переживали по поводу своего пьянства мужчины 25 лет и младше (17%). В дальнейшем намерены сократить потребление алкоголя почти 40% респондентов.

В докладе отмечается, что опрос проводился среди 120 тысяч человек более чем в 30 странах, России среди них не было.

Ранее Eurostat составил список из европейских стран, население которых тратит больше всего денег на покупку алкоголя.

Аналитики также назвали самые «пьющие» регионы России.

