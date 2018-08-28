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По улицам Воронежа провезли труп на крыше авто. В ГИБДД считают это нормой

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© vk.com

Накануне, 15 мая, жители Воронежа стали свидетелями весьма пугающего зрелища. В этот день на улицах города была замечена зеленая «Волга» с трупом неизвестного человека на крыше.

Судя по фотографиям, сделанным очевидцами, тело было замотано в ткань и закреплено на металлическом внешнем багажнике. Изначально многие жители предположили, что ситуация может оказаться не самым удачным розыгрышем, однако на практике все оказалось не так.

Как сообщает kp.ru, на крыше автомобиля действительно находился труп 32-летнего местного жителя, покончившего с собой в одном из районов области. Его вдова, не имея возможности оплатить транспортировку тела до центра судебно-медицинской экспертизы спецтранспортом, оказалась вынуждена обратиться за помощью к соседу.

После проведения всех необходимых процедур с телом умершего на похороны его, скорее всего, повезут таким же способом, отмечает издание.

Тем временем нашумевший инцидент уже успели прокомментировать в местном управлении ГИБДД. Представители автоинспекции отметили, что такой способ транспортировки покойного не является нарушением, передает РИА «Воронеж».

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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