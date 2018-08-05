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В Москве нашли клад XV–XVI веков

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© wikipedia.org / A.Savin

В столице на территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря, являющегося ныне Музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, археологи обнаружили монеты XV—XVI веков.

Среди находок — мелкие разменные медные монеты (пулы), а также серебряная деньга, — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, серебряная деньга в начале XV века была достаточно крупной суммой. Согласно историческим источникам, за одну такую монету можно было купить еду на несколько дней.

Все эти монеты были отчеканены в Москве. Из медных пулов самая ранняя монета датируется 1530 годом (время правления Василия III). Два других пула отчеканили позже, при Иване Грозном.

© mos.ru

При этом более старый пул раннего периода имеет более крупный номинал. Предположительно, он приравнивался к трем маленьким пулам времен Ивана Грозного.

После реставрации монеты будут переданы в музейные фонды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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