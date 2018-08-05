В Москве нашли клад XV–XVI веков

В столице на территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря, являющегося ныне Музеем древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, археологи обнаружили монеты XV—XVI в еков.

Среди находок — мелкие разменные медные монеты (пулы), а также серебряная деньга, — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, серебряная деньга в начале XV века была достаточно крупной суммой. Согласно историческим источникам, за одну такую монету можно было купить еду на несколько дней.

Все эти монеты были отчеканены в Москве. Из медных пулов самая ранняя монета датируется 1530 годом (время правления Василия III). Два других пула отчеканили позже, при Иване Грозном.

При этом более старый пул раннего периода имеет более крупный номинал. Предположительно, он приравнивался к трем маленьким пулам времен Ивана Грозного.



После реставрации монеты будут переданы в музейные фонды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.