найти ×
   
  • USD -0.29
    64.56
  • EUR -0.32
    72.37
СохранитьСохранено0
×

-204384

Рогозин сообщил о работе по созданию сверхтяжелой ракеты

Small default

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация до конца года направит в правительство на утверждение эскизный проект сверхтяжелой ракеты.

Мы уже начали разворачивать работы по созданию ракеты сверхтяжелого класса, — заявил глава Роскосмоса.

«Это не сказки и не фантазии», — подчеркнул Рогозин в своем сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

Сверхтяжелые ракеты предназначены для полетов в дальний космос — к Луне и планетам. Они способны выводить на низкую околоземную орбиту от 50 тонн.

В настоящее время единственной эксплуатируемой сверхтяжелой ракетой является американская Falcon Heavy, впервые стартовавшая 6 февраля 2018 года.

Первый полет такой отечественной ракеты планируется на 2028 год.

Ранее сегодня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в госкорпорации «Роскосмос» следователи выявили миллиардные хищения.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Каковы новейшие веяния в белорусском рэпе
202558читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
21353343читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале

Сейчас верному животному ищут хозяев.

37037780читать позжечитаю позже

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро28 августа 2018

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

6123431читать позжечитаю позже