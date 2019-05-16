Бульдозеры и бегущие чоповцы: очевидец о «битве» за сквер у метро «Люблино»

Жители московского района Люблино уже на протяжении нескольких дней ведут отчаянную борьбу за сквер около одноименной станции метрополитена.

Выждав продолжительный праздничный перерыв, местный застройщик, уже успевший огородить значительную часть зеленой зоны, расположенной между улицами Белореченской, Краснодарской и Совхозной, 13 мая предпринял попытку захватить еще один кусок парка, прилегающий к последней из перечисленных магистралей.

Хроника событий

Поздно вечером 13 мая строители погнали технику и несколько большегрузов прямо по пешеходным дорожкам. Загнали технику в сквер и стали там разгружать блоки. Думали, что никто не увидит, втихаря это сделать. Люди увидели, сбежались, — рассказал в беседе с журналистом «Ридуса» гражданский активист Дмитрий Сараев — один из очевидцев тех событий.

В первый день «люблинского противостояния» общественности удалось защитить участок парка, что называется, малой кровью. Заблокировав разгрузку блоков, жители дождались приезда полиции и представителей ГИБДД.

После долгих, затянувшихся практически на всю ночь попыток убедить сотрудников автоинспекции оштрафовать владельцев заехавшей в сквер спецтехники протестующим все-таки удалось добиться своего.

В конце концов сотрудники приняли единственно верное решение — оформили штраф водителям за езду по территории, не предназначенной для движения, стали грозить эвакуаторами… В итоге все машины уехали, а блоки, которые они уже успели разгрузить, просто бросили, — вспоминает Дмитрий события первой неспокойной ночи.

Активист уточнил, что впервые сотрудники некоего частного охранного предприятия были замечены в районе участка на Совхозной улице еще 13 мая. Однако в тот день вели себя довольно сдержанно, предпочитая не отходить от строительной техники.

Настоящий конфликт интересов разгорелся в Люблино на следующий день. 14 мая спецтранспорт снова стал прибывать на оспариваемый участок.

Вечером 14 мая, где-то часам к семи, снова пригнали технику и начали оперативно ставить забор, спиливать деревья, начали делать заезд со стороны Совхозной улицы, пригнали несколько десятков чоповцев, похожих на бандитов, — продолжает Дмитрий.

Изначально, по словам собеседника издания, активисты пытались, заблокировав движение техники, остановить возобновившиеся работы. В этот момент в словесную перепалку между защитниками сквера и строителями внезапно вмешалась служба охраны:

А потом чоповцы в один прекрасный момент схватили решетки ограждения и стали жителей вытеснять. Люди чуть в овраг не посыпались.

Дальше, по словам Дмитрия, в дело пошел бульдозер. Не сумев прорвать оцепление даже при помощи грубой человеческой силы, представители застройщика решили положиться на механическую.

Кадры, на которых грейдер пытается пробиться к захваченному участку, опубликовало издание «СНЕГ.TV».

По словам Дмитрия, несколько человек пострадали в результате потасовки с охраной, один сейчас находится в стационаре с подозрением на сотрясение мозга.



Полицию вызывали и до этого — она не приезжала. Когда дело уже пошло на массовую драку, вызвали еще раз. Приехало порядка десяти экипажей, сразу прибежал начальник ОВД. Строители начали разбегаться, чоповцы побежали тоже. Доходило до смешного: некоторые из них после приезда полиции срывали с себя спецформу буквально на бегу, — вспоминает собеседник «Ридуса».

В итоге техника снова отступила. На память о двухдневном нашествии местным жителям остались лишь бетонные блоки, так и оставшиеся лежать посередине парка. Однако в какой момент стоит ждать третьего пришествия застройщика — непонятно.

Близость к метро

Есть в этой ситуации и еще один интересный аспект, пожалуй даже более значимый, чем борьба за сохранение зеленых зон: участок предполагаемой застройки находится в непосредственной близости от Люблинско-Дмитровской линии метро, как раз между двумя противоположными выходами станции «Люблино».

По информации «Ридуса», 13 и 14 мая на место противостояния приезжали представители Московского метрополитена. Как рассказали очевидцы событий, сотрудники подземки также призывали остановить строительные работы.

Издание направило запрос в пресс-службу столичного метро с просьбой разъяснить, насколько потенциальное строительство на этом участке может угрожать подземной инфраструктуре.