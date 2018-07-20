В Японии представили поезд, разгоняющийся до 400 км/ч

Японские разработчики представили проект нового высокоскоростного поезда, который сможет развивать скорость до 400 км/ч. В Стране восходящего солнца уже существует высокоскоростная сеть железных дорог, соединяющая большую часть городов государства, — дорога «Синкансэн».

По ней ежедневно курсируют скоростные составы, которые могут разгоняться до 320 км/ч. Но уже в следующем году правительство Японии хочет улучшить возможности одной из железнодорожных веток.

Предполагается, что допускаемая скорость увеличится до 360 км/ч. Поезда, способные достичь этого предела, уже существуют, но для дальнейшего повышения скорости необходимы более совершенные технологии.

Недавно японские инженеры представили «поезд-пулю», который может развивать скорость до 400 км/ч. Состав получил название ALFA-X (Advanced Labs for Frontline Activity in Rail eXperimentation). Нос локомотива имеет обтекаемую форму и выступает на целых 22 метра перед кабиной машиниста.

Поезд уже спроектирован и сейчас проходит первые тестирования на железнодорожном полотне ночью два раза в неделю. Несмотря на это, в эксплуатацию его смогут ввести только в 2030 году.

Инженеры объясняют, что есть некоторые трудности, из-за которых сейчас внедрить поезд в транспортную систему Японии не получится.

Поезд готовят к открытию магистрали между Токио и Нагоей, по которой будут двигаться маглевы — поезда на магнитной подушке. Магистраль планируют запустить к 2027 году. Но есть большая вероятность, что на тот момент ALFA-X будет уже не самым быстрым поездом в японской транспортной сети.