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В Японии представили поезд, разгоняющийся до 400 км/ч

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  • 15 мая 2019, 16:05
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© YouTube

Японские разработчики представили проект нового высокоскоростного поезда, который сможет развивать скорость до 400 км/ч. В Стране восходящего солнца уже существует высокоскоростная сеть железных дорог, соединяющая большую часть городов государства, — дорога «Синкансэн».

По ней ежедневно курсируют скоростные составы, которые могут разгоняться до 320 км/ч. Но уже в следующем году правительство Японии хочет улучшить возможности одной из железнодорожных веток.

Предполагается, что допускаемая скорость увеличится до 360 км/ч. Поезда, способные достичь этого предела, уже существуют, но для дальнейшего повышения скорости необходимы более совершенные технологии.

Недавно японские инженеры представили «поезд-пулю», который может развивать скорость до 400 км/ч. Состав получил название ALFA-X (Advanced Labs for Frontline Activity in Rail eXperimentation). Нос локомотива имеет обтекаемую форму и выступает на целых 22 метра перед кабиной машиниста.

Поезд уже спроектирован и сейчас проходит первые тестирования на железнодорожном полотне ночью два раза в неделю. Несмотря на это, в эксплуатацию его смогут ввести только в 2030 году.

Инженеры объясняют, что есть некоторые трудности, из-за которых сейчас внедрить поезд в транспортную систему Японии не получится.

Поезд готовят к открытию магистрали между Токио и Нагоей, по которой будут двигаться маглевы — поезда на магнитной подушке. Магистраль планируют запустить к 2027 году. Но есть большая вероятность, что на тот момент ALFA-X будет уже не самым быстрым поездом в японской транспортной сети.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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