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На скале во Франции нашли 230-летний шифр

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  • 15 мая 2019, 13:10
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Французские исследователи обнаружили на скале тайное послание, оставленное 230 лет назад. Ученые предполагают, что это шифр, но разгадать его пока не удалось.

Надписи на камне обнажились во время отлива на пляже, тогда их и увидели отдыхающие. О находке сразу же сообщили администрации города, которая пригласила ученых и историков. Пока что прочитать надпись не получается.

Деревня на северо-западе Франции предложила вознаграждение в размере 2240 долларов (145 000 рублей) тому, кто первый догадается, как расшифровать высеченные на скале символы.

О камне исследователи узнали почти три года назад, но только сейчас власти городка обращаются за помощью. Анализ надписей показал, что они, вероятно, были оставлены более 200 лет назад.

Одна сторона скалы полностью украшена заглавными буквами: символы, включая изображение парусника и сердца, а также на скале есть даты — 1786 и 1787 годы.

По одной из версий, эти даты могут указывать на строительство нескольких артиллерийских батарей, возведенных для защиты близлежащего форта.

Согласно данным агентства AFP, разборчивые части надписи гласили: «ROC AR B … DRE AR GRIO SE EVELOH AR VIRIONES BAOAVEL … RI OBBIIE: BRISBVILAR … FROIK … AL».

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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