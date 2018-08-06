Девочка пнула уличный камень и нашла золотой самородок

В Австралии один папа отправился на прогулку с двумя дочками и собакой по кличке Лаки (Lucky), что можно перевести как Везунчик, и внезапно разбогател. Семья живёт на юго-востоке страны, в городе Бендиго, где в XIX веке массово разрабатывали золотые прииски. И хотя сейчас золотодобыча там практически не ведётся, местным жителям иногда улыбается удача.

Было 12 мая, День матери, я оставил жену отдыхать дома, взял девочек и собаку, и мы пошли прогуляться. На улице одна из моих дочек сильно пнула что-то ногой, я продолжал идти дальше, но тут она такая говорит: „Пап, это золото?“ Я посмотрел и сказал, что это очень может им оказаться, — вспоминает австралиец.

Семейство отправилось к специалисту, который подтвердил: девочка нашла золотой самородок. Теперь надо было его взвесить, чтобы оценить, сколько может стоить такой кусок золота.

Мы никак не могли придумать, где можно взвесить этот золотой камень. В итоге мы пошли с ним в супермаркет. Сотрудники удивились, но не препятствовали. Вес самородка оказался 624 грамма. По стоимости его оценили больше чем в 35 тысяч американских долларов, — рассказал папа находчивой девочки журналистам Bendigo Advertiser.

Если перевести на рубли, кусок золота будет стоить примерно 2,3 миллиона рублей. Отец семейства отметил, что у них сейчас трудное финансовое положение, поэтому ценная находка пришлась как нельзя кстати:

У нас в семье трудные времена, когда приходится жёстко на всём экономить, так что это лучший момент для такой счастливой находки. Если мы продадим самородок целиком, возможно, он будет стоить даже больше, чем его оценили.

А это пёс Лаки. Возможно, собака с такой кличкой действительно приносит удачу.

Пока семья хранит золотой самородок в доме, и отец двоих детей признаётся, что спится ему неспокойно. А ещё в ближайшее время австралиец собирается вернуться на то место и поискать ещё золотые камни:

В прошлом я пробовал искать золото, но ничего не нашёл. А тут случайно, на прогулке — и целый самородок. Хочу туда вернуться, возможно там вокруг есть ещё много золота. Надеюсь на это!

А вы находили ценные вещи на улице? Расскажите нам свою историю!

