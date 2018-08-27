Смену главы КС Украины одобрили в окружении Зеленского

На место отправленного в отставку главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука придет Наталья Шаптала, сообщает «Укринформ» со ссылкой на источник в суде.

За Шапталу отдали голоса 12 судей из 18, уточнил собеседник агентства.

По данным интернет-издания «Страна.ua», судьи якобы планировали отправить в отставку Шевчука, чтобы он не привел к присяге Зеленского. Однако позднее в Конституционном суде опровергли эту информацию.

Официальным основанием освобождения Шевчука от должности стал вывод комиссии по регламенту и этике, обнаружившей в его работе системные нарушения.

В окружении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского одобрили смену главы Конституционного суда, отметив, что Шевчук не воспринимался на этой должности другими судьями КС.

«Один из главных факторов — это личностное непринятие фигуры Станислава Шевчука как главы Конституционного суда другими судьями КС», — рассказал «Интерфаксу» советник Зеленского Руслан Рябошапка.

По его словам, оперативным избранием нового главы КС Натальи Шапталы судьи продемонстрировали зрелость и сознательность, не создав тем самым проблему для принятия присяги новоизбранным президентом.

Конституционный суд Украины состоит из 18 судей — по шесть назначают президент, Верховная рада и съезд судей Украины, отмечает агентство. Судьи назначаются сроком на девять лет без права занимать эту должность повторно.

Ранее Зеленский обвинил депутатов Верховной рады во вранье, сравнив их с мелкими мошенниками, поскольку они не выполнили своих обещаний и не определились на пленарном заседании 14 мая с датой его инаугурации.