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Смену главы КС Украины одобрили в окружении Зеленского

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ITAR-TASS

На место отправленного в отставку главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука придет Наталья Шаптала, сообщает «Укринформ» со ссылкой на источник в суде.

За Шапталу отдали голоса 12 судей из 18, уточнил собеседник агентства.

По данным интернет-издания «Страна.ua», судьи якобы планировали отправить в отставку Шевчука, чтобы он не привел к присяге Зеленского. Однако позднее в Конституционном суде опровергли эту информацию.

Официальным основанием освобождения Шевчука от должности стал вывод комиссии по регламенту и этике, обнаружившей в его работе системные нарушения.

В окружении новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского одобрили смену главы Конституционного суда, отметив, что Шевчук не воспринимался на этой должности другими судьями КС.

«Один из главных факторов — это личностное непринятие фигуры Станислава Шевчука как главы Конституционного суда другими судьями КС», — рассказал «Интерфаксу» советник Зеленского Руслан Рябошапка.

По его словам, оперативным избранием нового главы КС Натальи Шапталы судьи продемонстрировали зрелость и сознательность, не создав тем самым проблему для принятия присяги новоизбранным президентом.

Конституционный суд Украины состоит из 18 судей — по шесть назначают президент, Верховная рада и съезд судей Украины, отмечает агентство. Судьи назначаются сроком на девять лет без права занимать эту должность повторно.

Ранее Зеленский обвинил депутатов Верховной рады во вранье, сравнив их с мелкими мошенниками, поскольку они не выполнили своих обещаний и не определились на пленарном заседании 14 мая с датой его инаугурации.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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